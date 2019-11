Reggio Emilia: da lunedì modifiche ai servizi di trasporto urbano ed extraurbano

Agenzia Mobilità comunica che, a seguito dei rilievi effettuati sulle linee e sul territorio ed al fine di migliorare l’offerta sul servizio, a partire da lunedì 2 dicembre, sui servizi di trasporto interurbani e urbani del bacino di Reggio Emilia, saranno introdotte le seguenti modifiche:

LINEA INTERURBANA 3I93 REGGIO E. – CADELBOSCO SOPRA – BRESCELLO – BORETTO – VIADANA

Le corse 93514/93542 vengono posticipate con partenza da REGGIO EMILIA CIM alle ore 13:50.

La corsa 93511 viene prolungata alla fermata VIADANA IST.VANONI con partenza alle ore 13:30 e transito dalla fermata VIADANA S.FELICE alle ore 13:32.

LINEA INTERURBANA 3I96 REGGIO E. – SCANDIANO – SASSUOLO

Al fine di potenziare i collegamenti da e per Sassuolo vengono attivate le seguenti modifiche:

– Nuova corsa scolastica 96506, dal lunedì al sabato, con partenza da CASALGRANDE alle ore 7:05 e arrivo a SASSUOLO alle ore 7:41, la corsa si effettuerà con autobus da 18m

– Nuova corsa scolastica 96507, dal lunedì al venerdì, con partenza da SASSUOLO alle ore 13:55 e arrivo a CASALGRANDE alle ore 14:28

– Nuova corsa scolastica 96519, nella giornata di sabato, con partenza da SASSUOLO alle ore 13:45 e arrivo a CASALGRANDE alle ore 14:18

– Attivazione di una nuova coppia di fermate denominata CASALGRANDE – INC. VIA XXV LUGLIO, a servizio unicamente di queste tre nuove corse.

A seguito dell’inserimento delle nuove corse verranno effettuate modifiche al servizio già attivo; in particolare la corsa programmata in partenza dalla fermata CAMPO SPORTIVO (96502) alle 6:55, in concomitanza con l’avvio delle nuove corse, partirà dalla fermata CASALGRANDE VIA GRAMSCI alle ore 6:57.

LINEA INTERURBANA 3B68 RUBIERA – SCANDIANO

LINEA INTERURBANA 3C34 SCANDIANO – S.RUFFINO – CA’ DE CAROLI – BOSCO

Viene attivata la corsa scolastica 68511 con partenza da Arceto alle ore 7:44 e destinazione Scandiano Istituto Gobetti alle ore 7:55.

La corsa 34503 viene anticipata alle ore 7:11.

LINEA INTERURBANA 3B94 REGGIO E. – CAVRIAGO – MONTECCHIO

Per facilitare la coincidenza con il treno diretto a Ciano d’Enza, la corsa 94027 viene anticipata alle ore 16:40.

LINEA INTERURBANA 3B59 REGGIO E. – RUBBIANINO

Per permettere l’arrivo in tempo utile alle scuole del centro città la corsa 59501 viene anticipata alle ore 7:03.

LINEA INTERURBANA 3I97 CASTELNOVO SOTTO – CAMPEGINE – TANETO – S.ILARIO – PARMA

Per permettere l’arrivo in tempo utile a Parma, le percorrenze delle corse 97538/97504/97534, 97532/97502 e 97306/97004 vengono modificate e la partenza delle corse 97532/97502 è anticipata alle ore 6:32.

LINEA URBANA 3U03 VIA MARONCELLI – ISTITUTI PENITENZIARI

Per garantire la regolarità di marcia, la corsa 03008 viene modificata e anticipata alle ore 06:55.

Informazioni su linee, percorsi e orari possono essere richieste anche al numero 840 000 216 ‐ Servizio Informazioni di SETA SpA; è possibile, altresì, consultare il sito della società al seguente percorso: http://www.setaweb.it/re.