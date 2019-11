Lavori all’ufficio postale di Sant’Agata Bolognese: da lunedì ufficio mobile

Poste Italiane comunica che, per andare incontro alle esigenze dei cittadini di Sant’Agata Bolognese, ha predisposto un ufficio postale mobile in funzione a partire da lunedì 2 dicembre, in sostituzione della sede di via Filippo Sibirani, chiusa perché interessata da interventi di riparazione dei danni provocati dal fallito attacco criminoso all’Atm Postamat, avvenuto nella notte fra domenica 24 e lunedì 25 novembre. Quindi solo fino a domani (30 novembre) ci si deve ancora rivolgere all’ufficio postale di Crevalcore.

Il veicolo posizionato davanti all’ufficio di Sant’Agata è dotato di due sportelli attrezzati in grado di garantire tutti i servizi sia postali che finanziari, e resterà aperto per tutta la durata dei lavori, osservando i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.