Iniziati i lavori di ripristino della frana sulla SP486 a Riccovolto

A Frassinoro, lungo la strada provinciale 486 nel tratto tra Cargedolo e Riccovolto attualmente interrotta, sono partiti i lavori di consolidamento del versante, reso instabile dalle piogge dei giorni scorsi tanto da provocare una caduta di massi sulla strada.

I lavori prevedono la pulizia e il disgaggio del versante dove si sono verificati i crolli, poi, in una seconda fase, l’installazione di una barriera paramassi in prosecuzione dell’esistente.

Il costo complessivo dell’intervento è di 41mila euro e si presume che possa terminare entro Natale, se le condizioni meteo lo consentiranno.

A causa del dissesto del fondo stradale, sempre in montagna, permangono le riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato sulla provinciale 31 nei pressi di Olina, sulla provinciale 26 a Castagneto di Pavullo, sulla provinciale 23 a Gombola, sulla provinciale 27 a Montese.

Anche per tutte queste situazioni sono in corso le valutazioni per possibili soluzioni.