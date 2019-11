Domani a Modena Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, domenica Gramellini. Al via gli appuntamenti del BPER Forum Monzani

Una rassegna culturale, dieci anni di passioni. Dal 2009 al 2019 Forum Eventi ha portato al BPER Forum Monzani di Modena oltre 200 incontri e 160 ospiti che hanno animato l’auditorium suscitando interesse, emozioni, entusiasmo in un pubblico sempre molto numeroso e appassionato.

Per celebrare questa ricorrenza i prossimi tre fine settimana Forum Eventi “raddoppia” gli appuntamenti con ben sei incontri da domani a domenica 15 dicembre; ogni weekend metterà in luce una delle diverse anime che hanno caratterizzato finora Forum Eventi: la cultura del libro, con ospiti che scrivono “per mestiere” (Michela Murgia con Chiara Tagliaferri, Massimo Gramellini); la contaminazione tra generi artistici, con personaggi di spettacolo eclettici e le loro proposte editoriali (Fabio Volo sabato 7 dicembre alle 21 e Monica Guerritore domenica 8 dicembre alle 17.30); il carattere internazionale del Forum, capace di guardare oltre i nostri confini, con due importanti ospiti stranieri (David Grossman sabato 14 dicembre alle 17.30 e Martin Kemp domenica 15 dicembre alle 17.30).

Gli appuntamenti per festeggiare questo compleanno speciale prendono il via con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri che presentano “Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe” (Mondadori) sabato 30 novembre alle 17.30. Le autrici propongono dieci donne controcorrente e rivoluzionarie: Moana Pozzi, Caterina da Siena, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei, Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne Westwood, Zaha Hadid. Morgana non è un catalogo di donne esemplari; al contrario, sono streghe per le donne stesse, irriducibili anche agli schemi della donna emancipata e femminista che oggi nessuno ha in fondo più timore a raccontare. Il nemico simbolico di questa antologia è la “sindrome di Ginger Rogers”, l’idea che le donne siano migliori in quanto tali e dunque, per stare sullo stesso palcoscenico degli uomini, debbano sapere fare tutto quello che fanno loro, ma all’indietro e sui tacchi a spillo.

Domenica 1 dicembre alle 17.30 si prosegue con Massimo Gramellini e il suo ultimo libro, “Prima che tu venga al mondo” (Solferino), dedicato alla “bambitudine”, ovvero lo stato di grazia che i bambini possiedono in modo inconsapevole e gli adulti si sforzano per il resto dei loro giorni di ritrovare. Non è un concetto, ma una predisposizione dell’anima alla scoperta, a vivere ogni volta come se fosse la prima. Immaginate un uomo che, superata la soglia dei cinquant’anni, diventa padre quando ormai, in famiglia e sul lavoro, si era adagiato su una perfetta vita da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi all’improvviso? Il nuovo libro di Gramellini è il racconto di una trasformazione e di un’attesa.

Infoline: BPER Forum Guido Monzani, tel. 059 2021093