Creatività, divertimento, idee regalo a Modena con ‘Curiosa In Fiera’

Bambini attentissimi, letteralmente a bocca aperta, che scoprono, durante il laboratorio “Meteorologo per un giorno” che le nuvole più grandi possono pesare circa un milione di tonnellate. Signore con una manualità eccezionale che realizzano borse con erbe palustri, famiglie alla ricerca della vacanza ideale per grandi e piccini. Sono solo alcuni degli esempi di quanto si può trovare a Modena in Viale Virgilio presso il quartiere fieristico sino a domenica. Da oggi venerdì 29 novembre per tutto il week end, i padiglioni fieristici ospitano infatti tre eventi, Curiosa In Fiera, Buk il Festival della Piccola e Media Editoria e Children’s Tour il Salone della vacanze per bambini da 0 a 14 anni, collegati tra loro da un unico filo rosso: le idee regalo. Che si sia alla ricerca di un libro singolare, di una vacanza, di una strenna natalizia fatta a mano, di un oggetto di design, di una sedia che al posto dello schienale ha due ali dorate d’angelo, a Curiosa c’è.

Decisamente nutrito il programma di domani, sabato 30 novembre, soprattutto per i piccoli ospiti per i quali sono previsti, oltre ai già nominati corsi di magia, esibizioni e prove di danze aeree, lezioni di chitarra e percussioni, percorsi studiati dai Vigili del Fuoco (con tanto di attestato finale!), laboratori sulla meteorologia organizzati da Epson Meteo e sull’alimentazione a Casa Conad, viaggi nella preistoria, racconti in lingua inglese, spettacoli di bolle giganti, flash mob, spazio Lego e tatoo e, tra gli altri, direttamente dalla Mesopotamia, il gioco di Ur, uno dei giochi più antichi del mondo. Non mancano, ovviamente le attività per gli adulti: dai laboratori per imparare a ricamare a quelli per trasformare i mobili con la tecnica shabby. Dall’esposizione di presepi napoletani a borse e accessori realizzati con le erbe palustri. E per chi ama leggere, incontri e presentazioni di titoli novità, anche con autori emergenti.

Curiosa in Fiera è la fiera che pensa alle famiglie e offre l’opportunità di scegliere dal vivo manufatti e prodotti spesso artigianali, tutelando quel patrimonio di esperienze e saperi che la vita frenetica e lo shopping online rischiano di offuscare e far sparire.