Bretella di Rivalta: aggiornato il quadro economico del progetto, più vicina l’opera viabilistica

Aggiorna il quadro economico e consente di attivare le procedure per incarichi di consulenza tecnica, per competenze non presenti nell’ente, funzionali alla redazione del progetto esecutivo della nuova viabilità tra via della Repubblica (SS63) e via Bedeschi.

“Si tratta di una serie di operazioni tecniche che hanno lo scopo di accelerare la procedura per la messa in appalto dell’opera – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Montanari – e che sono funzionali alla redazione del progetto esecutivo, che andrà in appalto nei prossimi mesi. Abbiamo bisogno di accelerare i tempi per dare una risposta ai cittadini sul problema della congestione del traffico nel centro di Rivalta, per portarlo il più possibile fuori dalla frazione”.

In particolare verranno affidate consulenze per le specifiche geometriche del tracciato (raggi di curvatura e assetto del sedime stradale), la geotecnica (rilievi sul terreno sul quale verrà costruito il tratto viario), l’illuminotecnica (coni di luce dei lampioni negli incroci e negli snodi principali) e l’archeologia (per rilievi e carotaggi su eventuali emergenze archeologiche nei terreni che dovranno ospitare il tracciato).

La delibera approvata ha inoltre rideterminato il quadro economico rispetto alle procedure di esproprio dei terreni privati che dovranno essere effettuate per la realizzazione del tracciato e la rideterminazione tecnico-finanziaria nei 3 milioni di euro, necessaria al completamento del primo tratto della Bretella.