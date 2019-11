Bottas il più veloce nel venerdì di Yas Marina. Leclerc terzo nelle Libere 2, Vettel chiude quarto

Bottas il più veloce nel venerdì di Yas Marina. Il pilota finlandese della Mercedes ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere del GP di Abu Dhabi. Nelle FP2 Bottas ha girato in 1:36.256 (1:36.957 nelle FP1) con un distacco di 0.310 dal compagno di squadra e campione del mondo Lewis Hamilton. Subito dopo le Ferrari di Charles Leclerc (0.386 ) e Sebastian Vettel (0.435). E’ l’ultimo weekend del Mondiale 2019, ma in palio ci sono ancora punti pesanti.

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi è andata in archivio con un quinto e un settimo posto per i piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow. Sebastian Vettel ha fermato i cronometri sul tempo di 1’38”906, mentre Charles Leclerc ha ottenuto 1’39”249.

La seconda ha visto Charles Leclerc e Sebastian Vettel occupare la terza e la quarta posizione della graduatoria in quella che è destinata a rimanere la sessione più significativa del weekend dal momento che la terza, in programma domani alle 14 locali (11 CET), presenterà condizioni di temperature completamente diverse da quelle che si troveranno in qualifica, alle 17 (14 CET), e in gara (domenica alle 17.10 (14.10 CET).