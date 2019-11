Aids, informazioni e prevenzione: domenica 1 dicembre un pullmino in Piazza Libertà a Maranello

Anche per l’edizione 2019 della Giornata mondiale contro l’AIDS, che si celebra come ogni anno il 1° dicembre, Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, insieme a Enti locali e numerose associazioni di Volontariato, hanno organizzato iniziative su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su questa patologia, insistere sulla prevenzione e ricordare a tutti che il test HIV è gratuito e disponibile presso diversi servizi sanitari ed è possibile eseguirlo anche in anonimato. Novità di quest’anno è l’attività di sensibilizzazione itinerante organizzata dal Gruppo AIDS provinciale: durante la mattina di domenica 1 dicembre un pullmino, messo a disposizione dalla Cooperativa Sociale Caleidos, farà tappa in diverse realtà della provincia per distribuire materiale informativo e fornire informazioni, con il supporto di professionisti sanitari e volontari e la collaborazione dei Comuni. Durante la mattinata di domenica 1 dicembre il pullmino sosterà anche in Piazza Libertà a Maranello, con la partecipazione di operatori del Consultorio familiare.