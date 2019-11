Trovato con due panetti di hashish, 19enne con precedenti in manette a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 19enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, magazziniere con precedenti di polizia specifici, è finito in manette durante una perquisizione domiciliare eseguita ieri sera in un appartamento situato nel Quartiere Santo Stefano. La zona in questione era stata recentemente segnalata dai cittadini ai Carabinieri, per la presenza di tossicodipendenti che erano stati visti frequentare l’appartamento.

Grazie alla collaborazione con la cittadinanza per le segnalazioni al 112, i militari, una volta accertata la notizia, hanno fatto irruzione nell’appartamento, trovando due panetti di hashish di 171 grammi e un kit per il confezionamento e la pesatura della stessa. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sottoposta agli accertamenti dei Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo spacciatore, presente al momento della perquisizione domiciliare, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.