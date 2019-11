Superzampone 2019, anteprima con Paolo De Castro

Opportunità, rischi, incognite e sfide del mercato globale, quello su cui si trovano a competere i produttori dell’agroalimentare. Di questo si parlerà domani, venerdì 29 novembre, alle 21 nella Sala del Consiglio di Castelnuovo Rangone, in un incontro organizzato dal Comune di Castelnuovo e dall’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi, dal titolo “Prodotti ed eccellenze del territorio: sfide e opportunità in un mercato globale”.

La serata, aperta dai saluti del sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, vedrà l’intervento di Paolo De Castro, Parlamentare europeo, membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.

Dalle soluzioni per tutelare il Made in Italy al sostegno necessario all’agroalimentare per fronteggiare le tariffe sull’export decise dal governo Usa, saranno tanti i temi toccati dall’europarlamentare, che ne parlerà insieme a Luisa Falchi, presidentessa dell’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi, Emilio Braghin della Cooperativa Casearia Castelnovese e Giovanni Carandini dell’acetificio Carandini. A coordinare l’incontro sarà Daniela Sirotti Mattioli, vicesindaca con delega al Commercio e alle Attività produttive

L’evento anticipa di due giorni l’edizione 2019 del Superzampone ed è stato organizzato per rendere la festa più popolare di Castelnuovo non solo un momento di incontro per la comunità, ma anche un’occasione di approfondimento e confronto dedicato alle tante eccellenze del territorio.