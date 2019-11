Secondo tributo agli Who e lo spettacolo Delirio Bizzarro nel weekend del Teatro De André di Casalgrande

Il secondo tributo agli Who che il Teatro De André ospita questo mese si tiene domani, venerdì 29 novembre, alle 21 quando sul palco ci saranno gli Strange Mood.

QUADROPHENIA RELOADED nasce dall’idea di sei musicisti reggiani amanti del genere British Rock ed in particolare dello storico gruppo THE WHO, che per passione formano il gruppo musicale STRANGE MOOD, la band formata da: Paolo Morigi – voce, Antonio Giannattasio – chitarra, Stefano Pellati – voce e chitarra, Federico Lupi – tastiere e synt, Michele Smiraglio – basso e Francesco Micalizzi – batteria.

La band proporrà l’intero concept album Quadrophenia live, la musica sarà accompagnata da contenuti video, che richiameranno immagini di The Who e del film omonimo del quale ricorre il quarantesimo anniversario proprio quest’anno.

Le lotte tra Mods e Rockers, la rabbia e il carattere burrascoso del protagonista dell’opera rock Jimmy, saranno rappresentate a suon di chitarre e tamburi in perfetto stile The Who.

Ingresso unico a 12€ – Info e prenotazioni: 0522/1880040

Sabato 30 novembre, invece, prosegue la stagione teatrale OFF2 2019/20 al Teatro Fabrizio De Andrè organizzata dall’Associazione Quinta Parete con lo spettacolo Delirio Bizzarro della Compagnia Carullo/Minasi.

Lo spettacolo, vincitore della prima edizione del bando di residenza Forever Young indetto dalla Corte Ospitale, narra dell’incontro, in un Centro di Salute Mentale, tra Sofia, donna perfettamente integrata nella società e ossessionata dalla carriera, e Mimmino, un pazzo per “attribuzione”, attraverso un dialogo dal ritmo serrato, braccio di ferro tra due vite completamente opposte che si scopriranno essere simili.

E’ possibile prenotare o acquistare i biglietti per lo spettacolo chiamando il teatro negli orari di apertura della biglietteria e contattando l’Associazione Quinta Parete. Fino al 30 novembre, inoltre, sarà aperta la campagna abbonamenti alla stagione teatrale OFF2 2019/2020. Ricordiamo, infine, che la sera dello spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 20:00.