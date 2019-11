Sebastiano Barisoni a Carpi per CNA

La fine dell’anno è da sempre il periodo nel quale l’attenzione della politica e dell’economia si concentra sulla Legge di Bilancio, un rito che nella sostanza cambia poco le prospettive…fiscali, visto che la tassazione da anni, decimale più, decimale meno, è attestata ormai attorno al 60%, a prescindere dal colore dei governi in carica. I cambiamenti, però, sono nella forma, e sono cambiamenti che costano parecchio per le imprese, perché ogni spostamento di aliquote, ogni modifica nelle detrazioni, implica approfondimenti, valutazioni. Significa, cioè, tempo e denaro per il personale interno con compiti amministrativi e per le consulenze esterne. In più, la mancanza di punti fermi sui quali impostare strategie di investimento a lungo termine, appesi a deroghe, proroghe e via dicendo. Sono queste le implicazioni che pesano sulle imprese, ogniqualvolta viene varata una nuova legge di bilancio: tasse, ma anche tanto caos.

Sarà proprio questo il tema dell’incontro organizzato da CNA giovedì 28 novembre alle 21 a Carpi, presso l’Auditorium San Rocco. A dibattere, con Tamari Gualandi, presidente della locale CNA, e con Alberto Papotti, segretario provinciale dell’Associazione, sarà Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24 Il Sole 24 Ore, dove si occupa appunto di economia e finanza. Sarà con lui che CNA cercherà di analizzare i temi “caldi” del momento, con particolare riferimento appunto all’economia, ma anche la politica. Facile immaginare che non saranno trascurate vicende come quella riguardante Arcelormittal, Alitalia e il peso nazionale delle prossime elezioni regionali.

Prima dell’incontro con Barisoni, l’Auditorium San Rocco ospiterà anche la consegna del Premio alla Fedeltà Associativa alle imprese associate a CNA da oltre quarant’anni, aziende in molti casi davvero storiche arrivate alla seconda o alla terza generazione. Imprese che hanno contribuito non solo alla crescita di CNA, ma a quella dell’intera comunità.

L’ingresso ad entrambi gli eventi è aperto al pubblico.