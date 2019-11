Sabato all’Informagiovani Test Hiv e informazioni sull’Aids

Sabato 30 novembre, in occasione della giornata mondiale contro l’Aids (che ricorre l’1 dicembre), ultimo appuntamento dell’anno con i Test days per l’Hiv e le malattie trasmesse sessualmente. Dalle 17 alle 20, nella sede dell’Informagiovani, in piazza Grande 17, medici, infermieri e volontari saranno disponibili per chiarire ogni dubbio sull’infezione da Hiv e sull’Aids e per fornire informazioni su prevenzione, diagnosi, cura e assistenza.

Sarà anche possibile effettuare il test Hiv, con prelievo del sangue, in forma anonima e gratuitamente, nell’ambito della campagna “Proteggi l’amore, Aids e non solo” promossa da Comune di Modena, Ausl, Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e Reggio Emilia e associazioni di volontariato. Per effettuare il test sarà sufficiente presentarsi senza prenotazione e un infermiere eseguirà il prelievo garantendo la privacy di chi si sottopone all’esame. La provetta sarà dotata di un codice identificativo che servirà per ritirare l’esito presso la Clinica di malattie infettive.