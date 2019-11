Sabato 30 novembre open day in SACMI Imola, per una giornata aperta al pubblico organizzata nell’ambito delle celebrazioni del primo centenario di storia della cooperativa. Appuntamento dalle 8:30 alle 18:00 nella sede di via Selice Provinciale 17A. Favorire la partecipazione delle famiglie al completo è l’obiettivo della giornata, con momenti all’insegna del buon cibo, qualche sorpresa, spazi e attività dedicate ai più piccoli.

“Abbiamo pensato a questa giornata – spiega Paolo Mongardi, presidente di SACMI Imola – con l’obiettivo preciso di stimolare un’occasione di partecipazione e confronto con la città. Una giornata che vogliamo trascorrere all’insegna dello stare insieme, della condivisione di orizzonti e valori come quelli della cooperazione, che hanno fatto la storia e la ricchezza di questo territorio”.

Con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie, sia dei dipendenti SACMI sia di cittadini e visitatori, particolare cura è stata posta nell’organizzazione di laboratori e attività specificamente dedicate ai bambini. Tra queste, quattro percorsi, mirati a coinvolgere i ragazzi in veri e propri laboratori su tecnologie e materiali che vedrà i bambini e ragazzi coinvolti in quattro diverse esperienze di laboratorio sui filoni della ceramica, della plastica, metalli e tecnologie informatiche.

Per tutti, l’open day SACMI diventa un’occasione di vedere da vicino i luoghi di lavoro della fabbrica, nata nel 1919 dal coraggio e la determinazione di 9 tra meccanici e fabbri imolesi disoccupati ed oggi al vertice di un Gruppo internazionale da oltre 4.500 dipendenti. “SACMI nasce come fabbrica della città di Imola – sottolinea Paolo Mongardi – e si sviluppa attorno ai valori della mutualità, della partecipazione, dell’eccellenza, valori che è più che mai urgente, oggi, rimettere al centro dell’agire aziendale e proiettare nel futuro”.