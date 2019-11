Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 29 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e prima collina con transito di nubi medio-alte nel corso della giornata; possibili riduzioni di visibilità dovute a foschie e banchi di nebbia al primo mattino, più probabili sulle aree prossime al fiume Po. Irregolarmente nuvoloso sui rilievi appenninici con nubi più consistenti sulle aree di crinale, dove saranno possibili piovaschi a carattere sparso nel pomeriggio, in attenuazione serale. Temperature: minime in diminuzione, con valori compresi tra i 3-5 gradi nei capoluoghi emiliani e 6-8 gradi sulla fascia costiera; massime stazionarie o in lieve ulteriore diminuzione, tra i 10-12 gradi sulla pianura emiliana e 13-15 gradi sulla Romagna. Venti: deboli in prevalenza occidentali sulla pianura; moderati sud-occidentali su costa e rilievi, con rinforzi fino a divenire localmente forti sul crinale. Mare: poco mosso, tendente a divenire mosso al largo in serata.

(Arpae)