L’accensione delle luminarie apre le iniziative natalizie a Carpi. Previsto uno spettacolo con artisti di strada

Entra nel vivo il programma di iniziative per le festività natalizie organizzato dal Comune: sabato 30 novembre infatti è prevista l’accensione della prime luminarie, quelle che addobbano il palazzo dei Pio.

L’appuntamento è come tradizione davanti al Municipio (corso Pio 91), quando alle ore 18:00 sarà premuto un simbolico pulsante per dare corrente al materiale illuminotecnico posato in questi giorni.

Per l’Amministrazione comunale saranno presenti il Sindaco Alberto Bellelli e il Vice-Sindaco Stefania Gasparini, assessore alla promozione del Centro storico.

Come di consueto allieteranno la cerimonia alcuni artisti di strada.

La cittadinanza è invitata.