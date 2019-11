Il retrorunner vignolese Alberto Venturelli premiato dalla Brooks Running

Importantissimo riconoscimento per vignolese Alberto Venturelli, vincitore del Premio #tellusyourhappystory indetto dalla Brooks Running e consegnatogli a Milano alla conferenza “Run can change a day, a life, the world” alla presenza di importanti rappresentanti del famoso brand, di personaggi celebri quali Giovanni Storti del celebre trio comico, dell’atleta paralimpica Giusy Versace e del giornalista Matteo Caccia che ha presentato la serata.

Il noto retrorunner sarà di conseguenza “uno dei tre volti del cambiamento e della trasformazione secondo Brooks per il 2020” come annunciato da Susana Pezzi Rodriguez, Marketing Manager di Brooks Running Italia.

La storia di Venturelli racconta di come da una situazione di sovrappeso e insoddisfazione del proprio stato fisico, a 30 anni sia rinato grazie al fortunato incontro con il retrorunning e con la corsa in generale che, oltre alle vittorie a livello nazionale ed internazionale, gli ha ridato fiducia nei propri mezzi e un miglioramento notevole dello stato di salute e oggi l’atleta si fa promotore di sensibilizzare con la propria esperienza l’importanza dello sport come mezzo di rinascita psicofisica.