I Consulenti del Lavoro di Modena festeggiano i primi 40 anni di attività

Con la Legge 12/1979 l’Italia istituitì – prima nazione in Europa – la categoria professionale dei Consulenti del Lavoro: a quarant’anni da quella data, gli oltre duecento iscritti all’Ordine territoriale di Modena celebreranno l’anniversario con un momento conviviale organizzato per domani sera presso il circolo “La Meridiana” di Casinalbo.

“In queste prime quattro decadi di attività la nostra categoria si è sempre spesa per migliorare i rapporti tra Aziende ed Enti pubblici, affiancando imprenditori e lavoratori per creare e consolidare la cultura delle regole e della trasparenza” afferma Roberta Sighinolfi, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Modena, che sottolinea inoltre come “Il ruolo sempre più importante svolto dai Consulenti del Lavoro è stato riconosciuto nel tempo dal legislatore, che ci ha affidato sempre maggiori campi di intervento. La caratteristica più distintiva del nostro operato consiste infatti nella competenza e nella preparazione dei nostri iscritti, che ogni giorno affiancano le aziende del territorio mettendo a punto le strategie più efficaci per superare anche i momenti più complicati”.

Nel corso della festa per il quarantennale, i Consulenti del Lavoro di Modena ripercorreranno la storia nazionale e locale della categoria, rievocando i momenti più significativi e ricordando tutti i colleghi che hanno contribuito con il loro impegno quotidiano a creare la bella realtà odierna. Saranno premiati i Consulenti con maggiore anzianità di iscrizione e verrà inoltre dato il benvenuto a circa 20 nuovi colleghi, a testimonianza della grande attenzione per le generazioni più giovani. Alla celebrazione dei primi quarant’anni dei Consulenti del Lavoro non mancheranno le presenze istituzionali, costituite dai rappresentanti di INPS, INAIL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Forze dell’Ordine, Regione Emilia-Romagna e Comune di Modena. Saranno inoltre graditi ospiti il dott. Sergio Giorgini (Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro), ed il Presidente ANCL-Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (sindacato di riferimento della categoria), dott. Dario Montanaro.