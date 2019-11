Da venerdì al Boiardo di Scandiano in prima visione “L’ufficiale e la spia”

Continuano le prime uscite al cinema Boiardo di Scandiano che da venerdì 29 novembre fino a lunedì 2 dicembre ospiterà il nuovo attesissimo film di Roman Polanski “Lufficiale e la spia”. Novità per la sala scandianese, inoltre, è la proiezione di venerdì sera in lingua originale, il francese, che avrà i sottotitoli in italiano.

“La proposta della lingua originale del film” spiega Matteo Caffettani Assessore alla cultura del Comune di Scandiano “crediamo sia un valore aggiunto all’opera cinematografica che purtroppo in Italia non è quasi mai possibile avere. In molti altri paesi in Europa i film vengono sempre proiettati in lingua originale con i sottotitoli, questo perché le voci degli attori, i loro timbri e intonazioni non sono affatto elementi secondari, tanto che sono nate diverse scuole nel mondo di doppiatori, perché la voce fa sempre la differenza.

Al Boiardo cercheremo quindi, quando è possibile, di proporre almeno una delle quattro sere di programmazione , la lingua originale del film, sperando che la proposta verrà apprezzata dal pubblico non solamente di Scandiano.”

Il regista Polanski ricostruisce “l’affare Dreyfus” non dalla parte del capitano condannato all’Isola del diavolo per alto tradimento, ma da quella del colonnello Picard che, messo a capo dei servizi segreti francesi, si accorse dell’inconsistenza delle accuse che avrebbero incastrato Dreyfus, smascherando l’ingranaggio di bugie che sfruttava l’antisemitismo montante e vedeva nel capitano ebreo la vittima ideale. A Polanski interessa far emergere lo scontro tra la Ragion di Stato (e dell’Esercito) e l’obbligo della Verità, quella che spinge Picard a rischiare anche la sua carriera.

Gli orari di proiezione sono i seguenti: venerdì, sabato e lunedì proiezione unica ore 21; domenica doppia proiezione ore 19 e 21,15. Il costo del biglietto è di Euro 7 (intero) o Euro 5 (ridotto), il ridotto è riservato alle persone fino ai 29 anni, agli over 60 anni, agli invalidi civili, agis, abbonati alla stagione del Cinema Teatro Boiardo, Soci Azzurra, Soci Zora.

Il lunedì il biglietto ha un prezzo speciale di Euro 4 per la rassegna Vola al cinema.

Per info www.cinemateatroboiardo.com