Chiusa per frana la SP 43 “Badi-Rio Confini” a Camugnano

Dalla serata di ieri è chiuso un tratto della strada provinciale SP 43 “Badi -Rio Confini”, nel territorio del Comune di Camugnano, a causa di una frana che ha ostruito completamente la carreggiata al km 2+300.

Per limitare i pericoli e consentire il ripristino in sicurezza della circolazione è stata quindi istituita una interruzione del transito in entrambi i sensi di marcia, ed il traffico è stato deviato su strade limitrofe comunali.

Sono in corso sopralluoghi oltre che della Città metropolitana, anche da parte della Regione Emilia-Romagna e della Protezione civile. A causa del materiale instabile a monte della scarpata e in attesa di un riscontro geologico si prevedono tempi lunghi per la riapertura della strada.