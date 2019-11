Al Teatro Pavarotti di Modena la prima edizione della serata di solidarietà “Unimore Solidale – TalentMED”

Sarà una serata benefica al Teatro Luciano Pavarotti di Modena, il 3 dicembre, a chiudere la prima edizione di TalentMED, il talent show ideato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore e rivolto ai propri studenti, per coltivare e sviluppare le loro competenze trasversali, creando nuove interazioni con docenti e personale dell’Ateneo, ma anche con quella popolazione di utenti e cittadini che incontreranno nella loro futura vita professionale. L’iniziativa, che si inserisce nella attività di Terza Missione dell’Ateneo, è rivolta ai circa tremila studenti iscritti ai 15 corsi di laurea della Facoltà (compresi quelli che si sono laureati o si stanno per laureare tra luglio e novembre dell’A.A. 2018-2019) ed agli iscritti alle Scuole di Specialità, ai Dottorati e ai Master della Facoltà.

“Con TalentMED, la nostra Facoltà di Medicina e Chirurgia coniuga la sua forte vocazione solidale con un modo nuovo di proporsi a utenti e cittadini – commenta il Pro Rettore Unimore per la sede di Modena Prof. Gianluca Marchi -. Lo fa con i suoi studenti, specializzandi e dottorandi che, in questo Talent show, giocano e si mettono in gioco per uno scopo importante, aiutare Aseop, un’associazione che si occupa di assistenza a bambini e famiglie di piccoli pazienti. Fare Terza Missione per Unimore significa anche questo: porsi in modo attivo verso la cittadinanza, trovare nuove forme di integrazione, promuovere iniziative di inclusione”.

Nel periodo della selezione hanno fatto domanda di iscrizione al Talent circa una trentina di studenti e gruppi, tutti meritevoli per la qualità ed il valore delle prove fornite alla giuria tecnica. Di questi ne sono stati ammessi 5 per la categoria Musica (moderna, classica e lirica), 5 per la categoria Danza (classica, moderna, contemporanea, hip-hop) e 3 per la categoria Teatro (attori, cabarettisti, imitatori, illusionisti). La partecipazione permette agli studenti coinvolti di poter acquisire anche Crediti formativi universitari, definiti da ciascun CdS.

L’evento Finale “Unimore Solidale – TalentMED 2019”, dove ogni studente sarà impegnato in un momento performativo pubblico, si svolgerà, come detto, martedi 3 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena e vedrà la giuria tecnica nominare un vincitore per ognuna delle tre categorie e un supervincitore finale. In premio buoni spesa utilizzabili per acquisti etici.

Lo spettacolo, presentato da Riccardo Benini (manager di artisti ed organizzatore di eventi), vedrà come ospiti il cantautore Alberto Bertoli e il Coro dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia diretto dalla Maestra Antonella Coppi. Alla serata finale saranno presenti il Rettore Unimore Prof. Carlo Adolfo Porro, il Presidente di Aseop ODV Erio Bagni e la Direttrice di Er.Go Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori Dott.ssa Patrizia Mondin.

Oltre alla valenza artistica, l’evento ha una forte connotazione solidale e di inclusione. E’ promosso in collaborazione con il Servizio Disabilità di Ateneo – Progetto Our Voice, University Community Choir in occasione della Giornata mondiale della Disabilità e l’incasso della serata Finale, in cui l’ingresso a Teatro sarà a offerta libera fino ad esaurimento posti, sarà devoluto ad Aseop ODV, l’associazione che si occupa di assistenza a bambini e famiglie di bambini oncoemetologici che ha attivamente collaborato all’organizzazione dell’iniziativa.

Il gruppo di lavoro dell’iniziativa è composto dalla Prof.ssa Maria Teresa Mascia, dalla Prof.ssa Fausta Lui, dalla Prof.ssa Gilda Sandri, dalla Dr.ssa Alina Maselli, da Giuseppe Gatti, dal Dr. Giacomo Guaraldi e da rappresentanti di Aseop ODV (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica).

Per informazioni e prevendite si prega di contattare la segreteria di Aseop ODV ai recapiti 059/4224412 – info@aseop.it