Venerdì a Modena assemblea regionale Giovani Imprenditori Confcooperative

Ci sarà anche il vescovo Erio all’assemblea regionale dei Giovani Imprenditori di Confcooperative, in programma dopodomani – venerdì 29 novembre – all’ostello Modena San Filippo Neri (via S. Orsola 52, Modena) e intitolata “Cambiamo l’economia? InSìeme”.

Anche i Giovani Imprenditori di Confcooperative Emilia-Romagna, infatti, vogliono dare il loro contributo alla costruzione di “un’economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”. Sono alcune delle parole scritte da papa Francesco per invitare giovani ricercatori, economisti, imprenditori ed esponenti di organizzazioni all’evento “Economy of Francesco”, in programma ad Assisi nel 2020.

Proprio a quell’appuntamento guarda l’iniziativa del 29 novembre. La parte pubblica comincia alle 16 con il saluto di Carlo Piccinini (presidente Confcooperative Modena), l’introduzione della mostra fotografica “100 giorni di solitudine” dell’artista emiratina-palestinese Nidaa Badwan e cinque tavoli tematici: valori e dignità per un’economia più giusta; genere e generazioni per un’economia più inclusiva; ambiente e territorio per un’economia più sostenibile; lavoro e formazione per un’economia più ricca; fallimento e successo per un’economia anti-fragile.

Dalle 17.30 via alla seconda parte con il dibattito moderato da Francesca Corrado (portavoce nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcooperative).

Intervengono Imen Boulahrajane (strategic consultant e digital creator), Maria Gaglione (comitato scientifico di “Economy of Francesco”), Andrea Zorzi (ex pallavolista, giornalista e commentatore sportivo), mons. Erio Castellucci (arcivescovo di Modena-Nonantola) e Maurizio Gardini (presidente nazionale Confcooperative).

L’evento è gratuito previa iscrizione al seguente link: http://www.confcooperativemiliaromagna.it/IT/Eventi/Varie/CAMBIAMO_LECONOMIA_inSeme