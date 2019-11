“Storie in musica”, sabato sera al teatro di Rio Saliceto

L’associazione culturale Quelli del 29, prosegue la stagione teatrale, sabato 30 novembre alle 21,00 a Rio Saliceto, con lo spettacolo “Storie in musica”, con la regia di Paolo Di Nita, testi di Federico Bertesi e Paolo Di Nita. Con Sabrina Caselli, Elisabetta Tagliati, Marcello Monti, Matteo Terzi, Nicoletta Mancin, Matilda Verole Bozzello, Marcella Del Vecchio, Luca Liscio, Edith Bisonni, Riccardo Barbolini, Francesca Rigoglioso, Maria Giulia Marri, Mariarosaria Castaldi, Ivan Bellino, Raffaele Cantini, Sara Abate, Francesco Disante.

Basta un suono, una semplice melodia, per scatenare emozioni, suscitare ricordi, celebrare un momento o per incominciare una qualunque conversazione. Il potere sprigionato da una breve serie di note, ha la capacita di parlare con la trasparenza e l’incisività, che spesso alcuni discorsi non riescono ad avere. Proprio per questo in molti hanno un brano, che come una colonna sonora, accompagna le loro vite. Storie in musica è il racconto (o meglio il confronto), in parole e canzoni, tra 16 giovani artisti che si sono avvicinati, di recente, al modo della recitazione o che aspirano ad affermarsi nel canto. Perché, infondo, il mondo senza la musica, sarebbe un luogo privo di fantasia…

Biglietti: Teatro comunale Rio Saliceto 0522 649465 – 3663206544 – giovedì 28 e venerdì 29 novembre: ore 18.00 – 20.00. Sabato 30 novembre: ore 10.30 – 13.00 / 18.00 – 21.00 – www.vivaticket.it