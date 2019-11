“Non ci casco: truffe e raggiri come evitarli”: appuntamento formativo venerdì a Modena

Sarà dedicato a come evitare truffe e raggiri il nuovo appuntamento formativo rivolto ai cittadini che partecipano al Controllo di vicinato, in programma venerdì 29 novembre, dalle 18 alle 20, presso la Sala Pucci di Modena, in via Largo Pucci 40.

L’incontro si rivolge in particolare ai coordinatori dei gruppi di Controllo di vicinato che sono ormai un’ottantina a Modena. L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio Politiche della Legalità e le Sicurezze in collaborazione con Federconsumatori Modena, è intitolato “Non ci casco: truffe e raggiri come evitarli” e incentrato sul tema della prevenzione delle truffe con riferimento anche come devono svolgersi le vendite ‘porta a porta’ per essere corrette e al fenomeno delle ‘fake news’, le false notizie che proliferano in rete.

Gli argomenti sono stati scelti sulla base delle richieste di approfondimento avanzate dagli stessi partecipanti al progetto del Controllo di Vicinato durante l’incontro con il sindaco che si è svolto in estate presso a Forum Monzani.

All’incontro di venerdì 29 parteciperanno la comandante della Polizia Locale di Modena Valeria Meloncelli, un ispettore del Nucleo del Commercio, la responsabile dell’ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze Antonietta del Luca e rappresentanti di Federconsumatori.