Nei prossimi giorni a Castelnovo Monti primi eventi del calendario natalizio

Non sono più così lontane le festività, e l’Appennino si prepara a celebrarle anche attraverso un ricco calendario di iniziative, tra cultura, tradizione, divertimento e occasioni di incontro. Si comincia già dai prossimi giorni: fino al prossimo 22 dicembre 2019 è in corso negli spazi del Teatro Bismantova la mostra fotografica Suggestioni, con immagini di Benito Vanicelli, storico professionista castelnovese. L’esposizione è visitabile negli orari di apertura di Cinema e Teatro.

Appuntamento letterario di rilievo venerdì sera, 29 novembre, alle 21.15 alla Biblioteca Crovi: Patrick Fogli, apprezzato scrittore residente a Carpineti, vincitore del premio Scerbanenco 2018 con “A chi appartiene la notte”, presenterà il suo nuovo romanzo “Il signore delle maschere”, appena pubblicato per Mondadori. Un giallo – thriller estremamente avvincente: un uomo dai mille volti, un assassino, intende infiltrarsi in Vaticano e uccidere il Papa per conto di un cardinale che vuole prenderne il posto.

Domenica, 1 dicembre, saranno aperti i negozi di Castelnovo e Felina, così come avverrà per tutte le domeniche del mese.

Sempre domenica al Foyer del Teatro Bismantova (ore 10) è in programma un “mini-corso di analisi sensoriale del miele”, nell’ambito della mostra “BeeoSfera – api e clima, la sfida del terzo millennio” allestita in Teatro. Il corso è a cura di Andrea Tognetti.

La giornata sarà davvero molto ricca di appuntamenti: per le attività del “Natale ne’ Monti di Castelnovo C’entro” alle ore 15 in piazza Peretti ci saranno Giochi di Natale e animazione per bambini, alle 17 l’estrazione della lotteria “Natale nei Monti”, che mette in palio buoni spesa da spendere nei negozi di Castelnovo: in questi giorni chi fa la spesa negli esercizi che aderiscono alla lotteria (riconoscibili dalla vetrofania con la stella) riceve un biglietto che consentirà di partecipare all’estrazione di buoni spesa fino a 1000 euro di valore.

Alle 18.30 in piazza Gramsci un appuntamento che negli ultimi anni è diventato davvero molto atteso da grandi e bambini: il grande spettacolo pirotecnico.

Alle 17 nelle sale espositive di Palazzo Ducale, sempre il 1 dicembre, è previsto anche un momento di grande interesse dedicato alla musica: “I salotti musicali parigini negli anni ’20”, concerto dell’ensemble dei salotti musicali parmensi, in collaborazione con Fondo Ambiente Italia (FAI), delegazione di Parma. In occasione di questo concerto di alto livello, si è deciso anche di prorogare fino a domenica la mostra con le opere di Carlo Calzolari, in corso nelle stesse sale, visitabile venerdì, sabato e domenica, dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.