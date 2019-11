GinS Food, il progetto dell’Ausl che promuove corsi di formazione per ristoratori arriva a San Lazzaro

Unire il gusto alle proprietà benefiche del cibo è possibile? La risposta è il progetto GinS Food – Gusto in salute, che ha l’obiettivo diffondere una cultura del cibo più attenta al benessere attraverso corsi di formazione per gli operatori della ristorazione.

Il progetto di promozione della salute, promosso dall’Azienda USL di Bologna, rientra tra i progetti del Piano della Prevenzione della Regione Emilia-Romagna 2015-19 e punta ad aumentare la possibilità per chi mangia fuori casa di consumare pasti gustosi e salutari. L’obiettivo è quello di facilitare sane scelte alimentari e contrastare lo sviluppo delle malattie croniche-degenerative (infarto, ictus, diabete, tumori) contribuendo a controllare l’eccesso di peso, attraverso una collaborazione con i pubblici esercizi di ristorazione (bar, self service, ristoranti).

Per fare ciò, l’Azienda Usl grazie al patrocinio del Comune di San Lazzaro e di Ascom Confcommercio, ha portato sul territorio una serie di incontri corsi di formazione per ristoratori e operatori del settore.

“Come Amministrazione non potevamo non sostenere questo progetto di sensibilizzazione e promozione della salute – spiega Monica Falciatore, assessora al Welfare del Comune di San Lazzaro. “Mangiare sano è il modo migliore per prevenire numerose patologie e disturbi, per questo l’Amministrazione è molto attenta al benessere dei propri cittadini, in particolare dei più giovani, attivando progetti per diffondere l’educazione alimentare, anche negli istituti scolastici. La collaborazione delle associazioni di categoria e dei ristoratori è fondamentale per diffondere la cultura della salute a tavola, garantendo alternative sane ed equilibrate soprattutto durante la giornata lavorativa o di studio”.

“L’abitudine a consumare pasti fuori casa si sta sempre più diffondendo ed interessa diverse categorie di persone, soprattutto studenti e lavoratori” spiega la dottoressa Emilia Guberti, responsabile del progetto e direttore UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Est dell’Ausl di Bologna. “L’offerta è spesso limitata e il consumatore si trova di frequente a dover scegliere tra piatti eccessivamente calorici, poveri di vitamine e minerali, ricchi di sodio e grassi. La ristorazione costituisce un contesto privilegiato per favorire l’adozione consapevole e il mantenimento di comportamenti alimentari corretti per la salute e il benessere. Ecco perché è importante sensibilizzare e formare gli addetti alla produzione e somministrazione di alimenti per rendere facilmente disponibili piatti salutari anche nella ristorazione veloce. Si cerca di valorizzare concetti come stagionalità, tipicità, prodotti locali. Così facendo sarà possibile trovare anche negli esercizi pubblici gli alimenti e quindi piatti che contraddistinguono il territorio, con un guadagno in termini di freschezza, qualità nutrizionale, gusto e sicurezza”.

Tutti gli operatori del settore possono partecipare aderendo ad un disciplinare che li guiderà al rispetto di poche regole chiare, condivise e facilmente verificabili anche dal consumatore: privilegiare prodotti locali, utilizzare frutta e verdura fresca e di stagione e alimenti freschi, preparare piatti, insalate e panini in modo semplice, nel rispetto della tradizione.

La mappa della Rete di esercizi che propongono “menù salutari” sarà pubblicata on line sul sito della Regione “Alimenti & Salute”: http://www.alimenti-salute.it.

Il primo corso è stato realizzato lo scorso 13 novembre presso la sede Ascom di San Lazzaro.

“Confcommercio Ascom San Lazzaro ha accolto con grande interesse il progetto della Regione Emilia-Romagna e dell’Ausl di Bologna – spiega Lina Galati Rando, presidente di Ascom-Confcommercio San Lazzaro. “L’attenzione alla salute è un tema già recepito dai nostri associati: l’abitudine a consumare pasti fuori casa è sempre più diffusa ed il target dei clienti che si rivolgono ai pubblici esercizi per la pausa pranzo è sempre più ampio ed include moltissime persone che adottano comportamenti alimentari corretti per la salute e il benessere. Sostanzialmente quasi tutti i nostri associati del territorio offrono una scelta di piatti in cui gusto si coniuga con salute.

Abbiamo aderito in partnership al progetto GinS Food perché riteniamo importantissimo sensibilizzare e formare gli addetti alla produzione e somministrazione di alimenti al fine di rendere facilmente accessibili piatti salutari. Al primo incontro di formazione che si è recentemente tenuto presso la nostra sede di San Lazzaro hanno partecipato diversi associati. Siamo certi che molti altri aderiranno al progetto confermando Ascom San Lazzaro un vero e proprio laboratorio di idee e progetti innovativi che coinvolgono le imprese e che mirano al Ben-Essere dei cittadini”.