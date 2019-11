‘Alle 5 da me’: Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero in scena al Teatro Duse di Bologna

‘Alle 5 da me’ con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero in scena al Teatro Duse di Bologna dal 29 novembre al 1° dicembre. Una commedia esilarante sui disastrosi incontri sentimentali di un uomo in cerca di stabilità affettiva e di una donna alla ricerca spasmodica di un uomo che le possa garantire la maternità.

È ‘Alle 5 da me’, brillante pièce firmata dal drammaturgo francese Pierre Chesnot, che dal 29 novembre al primo dicembre (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle 16) sarà in scena al Teatro Duse di Bologna. Protagonisti Gaia De Laurentiis che interpreta cinque donne, impegnate nel corteggiamento di un uomo, e Ugo Dighero che invece dà voce e volto a cinque uomini alle prese con la conquista di una donna. Decisi ad incontrare qualcuno alla svelta, i due diventano subito poco selettivi e finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti paradossali, attraversando un percorso ad ostacoli che li porterà a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando entrambi straordinarie capacità attoriali. Alla regia Stefano Artissunch, che torna a dirigere la coppia nel nuovo testo di Chesnot, dopo il successo de ‘L’inquilina del piano di sopra’.

Biglietti di 29,00 a 18,00 euro – Biglietteria: Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it, dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. On line: teatroduse.it | Vivaticket