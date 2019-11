Tre giorni di lavori a Modena alla rotatoria di via Morane-via Liguria-via Toscana

Nelle giornate di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 novembre la rotatoria di via Morane-via Liguria-via Toscana in corso di completamento sarà interessata da lavori per lo spostamento di una condotta idrica e del gas per conto di Hera spa.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e ridurre al minimo il disagio per la viabilità, l’intervento sarà effettuato nella fascia oraria 8.45-17. Sarà necessaria la sospensione della circolazione in via Toscana e in via Liguria all’incrocio con via Morane, mentre sulla stessa via Morane sarà operato un senso unico alternato regolato da personale sul posto, con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari all’altezza dell’incrocio.

Per l’intera durata dei lavori sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà e alle attività adiacenti l’incrocio.