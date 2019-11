Tra Carpi e Novi, lungo la strada provinciale 413 Romana nord, i lavori per nuovi guardrail

Tra Carpi e Novi sono partiti i lavori per l’installazione di nuove barriere guardrail lungo la strada provinciale 413 Romana nord, in due tratti, tra Fossoli e Novi e tra Novi e il confine mantovano, per una lunghezza complessiva di oltre 800 metri, dove i canali di bonifica scorrono in prossimità della carreggiata.

Per consentire i lavori, che proseguono tutta la prossima settimana, sarà necessario regolare temporaneamente il traffico con un senso unico alternato.

Analoghi interventi che garantiranno una maggiore sicurezza alla circolazione, sono previsti nei prossimi giorni a Mirandola lungo la strada provinciale 7, vicino al centro abitato, e tra Bomporto e Villavara, lungo la strada provinciale 2 Panaria bassa, con un investimento complessivo di oltre 200 mila euro.