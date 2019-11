Pubblicato il nuovo bando per l’appalto del prolungamento della nuova Pedemontana tra S.Eusebio e la provinciale 17

E’ stato pubblicato il nuovo bando per l’appalto della realizzazione del prolungamento della nuova Pedemontana, nel tratto tra S.Eusebio e la provinciale 17 nel comune di Castelnuovo Rangone.

Le offerte delle ditte dovranno essere presentate alla Provincia entro le ore 9 del 23 dicembre in modalità telematica come indicato nel bando disponibile nel sito dell’ente e dove sono disponibili tutte le informazioni.

Il nuovo bando esce dopo l’annullamento della gara effettuata nei mesi scorsi per anomalie tecniche nelle offerte: dopo aver ricevuto osservazioni sul progetto esecutivo dall’impresa classificata al primo posto, la Provincia aveva chiesto un parere all’Anac, arrivato a fine ottobre, che confermava la necessità di annullare la gara.

Con l’avvio delle procedure di ripubblicazione, l’obiettivo della Provincia è di accantierare i lavori del tratto in questione, tra S.Eusebio di Spilamberto e la provinciale 17 nella località Settecani lungo circa un chilometro e 800 metri, entro la primavera del 2020 con un investimento complessivo di otto milioni e 500 mila euro.

Per completare la nuova Pedemontana occorre realizzare i restanti tre chilometri (dalla provinciale 17 a via Montanara) già finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (costo 12 milioni di euro) per i quali sono in corso i lavori di progettazione da parte della Provincia.

L’obiettivo è quello di completare tutta la nuova Pedemontana entro il 2023.

La Provincia ha già realizzato i tratti tra il confine con Bologna e S.Eusebio e da Pozza di Maranello a via Montanara.