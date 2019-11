Mercoledì 27 novembre alle ore 18 alla Biblioteca Mabic è in programma una conferenza-aperitivo dedicata al diabete, patologia che in Italia, in base ai dati ISTAT, colpisce circa il 5,3% della popolazione, pari a oltre 3 milioni di persone. Un appuntamento aperto a tutti, curato dalle dietiste del Centro Antidiabetico di Sassuolo, organizzato in occasione della “Settimana mondiale del diabete”.