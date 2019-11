Codice Rosso: un convegno operativo organizzato dalla Questura di Modena

Nella mattinata di oggi si è svolto in Questura a Modena un convegno, organizzato dalla Polizia di Stato, sulla legge 19 luglio 2019 n. 69, conosciuta meglio come “codice rosso”, che ha introdotto modifiche al Codice Penale al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. All’evento era presente personale delle Forze di polizia, della Magistratura, del mondo giudiziario, della sanità e dei servizi sociali.

Il convegno, dal titolo “Codice Rosso: strategie di intervento” ha voluto approfondire la tematica sotto l’aspetto più propriamente operativo.

Ha aperto i lavori il Questore di Modena Maurizio Agricola che ha introdotto il seminario, ricordando l’importante attività di informazione e prevenzione svolta dalla Polziia di Stato anche attraverso la Campagna permanente “Questo non è amore”.

Un parterre d’eccezione, quello del tavolo dei relatori, ricco ed articolato. Sono intervenuti il Procuratore Aggiunto, Giuseppe Di Giorgio, il Direttore del Pronto Soccorso del Policlinico Antonio Luciani, l’avvocato Cosimo Zaccaria del Foro penale di Modena, il Direttore dei Servizi sociali e territoriali, Giulia Paltrinieri, al Dirigente della Squadra Mobile, Salvatore Blasco, al Capitano Francesca Romana Fiorentini, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri.

Un incontro altamente formativo che ha permesso di approfondire a 360° la tematica della violenza di genere e dove, oltre agli aspetti prettamente tecnici, si è posta una particolare attenzione sulla necessità di un’attività di prevenzione ed informazione sempre più incisiva svolta in maniera sinergica.

Fondamentale in tal senso una scrupolosa ed efficace attività di rete, finalizzata a raccordare ed integrare tutti i soggetti e i servizi coinvolti.