Assemblee sindacali mercoledì per il personale medico, veterinario e sanitario di AUSL e AOU a Modena e SADI a Carpi

AAROI EMAC, organizzazione sindacale della dirigenza medica, veterinaria e della dirigenza sanitaria, ha indetto per mercoledì 27 novembre dalle 14.30 alle 16.30 un’assemblea sindacale rivolta alle professioni rappresentate in servizio presso l’Azienda USL di Modena e presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

L’assemblea, potenzialmente, coinvolge tutto il personale dirigente medico, veterinario e sanitario di AUSL e AOU. A seconda dell’adesione – non è possibile prevedere il numero dei dipendenti che parteciperanno – si potranno determinare rallentamenti o variazioni delle attività. Come prevedono le norme vigenti, saranno garantiti su tutto il territorio provinciale i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze.

L’Organizzazione Sindacale CISL FP ha indetto, per mercoledì 27 novembre dalle 13.30 alle 15.30 un’assemblea sindacale rivolta al personale afferente al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (SADI) di Carpi. L’assemblea, potenzialmente, coinvolge tutti gli operatori: a seconda dell’adesione – non è possibile prevedere il numero dei dipendenti che parteciperanno – le attività potranno subire variazioni.