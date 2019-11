Salute e sicurezza: incontro di formazione dell’Istituto Cattaneo-Deledda

L’Istituto professionale Cattaneo-Deledda ha partecipato all’iniziativa regionale “I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): formazione alla salute e sicurezza”, indetta per focalizzare l’attenzione sulla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

L’assemblea d’istituto, tenuta il 25 novembre nella sala principale del Cinema Victoria, ha visto affrontare il tema da Fabrizio De Pasquale, tecnico della prevenzione presso l’Ausl di Modena, e da Libera Valente, vittima di un incidente del lavoro che ha portato la sua testimonianza.

Assieme al dirigente scolastico Alberto De Mizio, i relatori hanno colloquiato con gli studenti, rispondendo alle loro domande e approfondendo gli argomenti emersi nel corso della mattinata.