Mustang di Deniz Gamze al Cinema Teatro Boiardo

Appuntamento con la programmazione d’essai al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano mercoledì 27 novembre prossimo, a partire dalle 20. Un appuntamento ormai tradizionale, quello coi film lontani dai classici circuiti di distribuzione, che si arricchisce in questa occasione di un valore particolare.

La proiezione del film Mustang, di Deniz Gamze, rientra infatti anche nel cartellone scandianese dedicato alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un cartellone organizzato dall’amministrazione comunale, insieme al coordinamento #Responsabilitutti di Scandiano e da tante associazioni del territorio per sensibilizzare la cittadinanza ad un tema purtroppo attualissimo.

Rientra in questa cornice anche la proiezione di Mustang, film drammatico di 94 minuti che racconta come in un villaggio turco Lale e le sue quattro sorelle danno scandalo per essersi messe a giocare con dei ragazzini tornando da scuola. La casa in cui vivono si trasforma un po’ alla volta in una prigione, i corsi di economia domestica prendono il posto della scuola e per loro cominciano ad essere combinati i matrimoni.

Una proiezione anticipata da un apericena a ingresso libero nella sala al primo piano del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano. Un apericena organizzato, così come tutta la rassegna #Responsabilitutti da Comune di Scandiano e da Commissione pari opportunità, Ater, Università del tempo libero, Auser, Proloco, Ancescao, Fnp-Cisl, Spi-Cgil, Coop Alleanza 3.0, Circolo ciminiere, Polisportiva Scandianese.