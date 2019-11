Installate al Parco degli Gnomi di Vignola le panchine in plastica riciclata

L’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Verde, in ottemperanza all’indirizzo di politica ambientale e certificazione EMAS dell’Amministrazione Comunale, ha provveduto ad installare nuove panchine al Parco degli Gnomi a Brodano, realizzate con listelli simil-legno preformati da speciali macchine alimentate con plastica riciclata.

“Questo è un concreto esempio – ha commentato il vicesindaco e assessore all’ambiente, Angelo Pasini – di come si mette in pratica il concetto di economia circolare sancito dalla Comunità Europea per dare nuova vita ai rifiuti urbani raccolti con la differenziata porta a porta. I listelli ricavati da bottiglie e altri rifiuti di plastica sono molto resistenti agli urti e alle intemperie, e comodi per la seduta. Un’esperienza che ripeteremo ancora per l’acquisto di materiali e attrezzature per rimodernare parchi e patrimonio pubblico in genere”.