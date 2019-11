I ragazzi del Sap preparano la cena: albinetani invitati a Montericco

Si intitola “Il Sap INcucina” il progetto realizzato dal Servizio alla Persona di Albinea insieme agli educatori. In cosa consiste? In pratica un gruppo di ragazzi, insieme ad alcuni volontari, si metterà ai fornelli per offrire una cena agli albinetani che si prenoteranno al numero 335.6613225.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 29 novembre, alle ore 20, nella parrocchia di Montericco. Il costo del pasto, che comprende antipasti, primi, secondi, contorno e dolce, sarà di 20 euro. Il ricavato sarà utilizzato dal Sap per sostenere i progetti durante l’anno.

Il progetto ha come obiettivo principale sperimentare e supportare l’autonomia dei ragazzi. Il percorso che porterà alla serata di venerdì è iniziato a gennaio: tutti i giovedì gli “chef amatoriali” si sono dati appuntamento a Casa Cervi per imparare a organizzare una cena. Si sono quindi divisi i compiti tra chi andava a fare la spesa, che apparecchiava, chi preparava il pasto, chi lavava i piatti e chi sparecchiava.

Scoprire il Vietnam con racconto e foto della professoressa Bedogni

Sei un appassionato di viaggi? Ti piace scoprire posti nuovi e viaggiare con la mente? Allora non mancare venerdì 29 novembre, alle 20.30, in sala civica (via Morandi 9), all’incontro con Liliana Bedogni che parlerà del suo viaggio in Vietnam, descrivendo le caratteristiche geografiche, storiche e culturali del Paese. La protagonista dell’evento mostrerà le foto del viaggio, ripercorrendo l’itinerario e aggiungendo man mano le informazioni sul luogo visitato e sulle varie etnie che caratterizzano la popolazione vietnamita, le usanze e le tradizioni popolari.

La meta di questo viaggio è stata il Vietnam del nord, dove venne instaurata la repubblica popolare affidata ad Ho Chi Minh, sotto la sfera d’influenza sovietica e si combatte una guerra che durò 20 anni. Oggi invece quella terra è rinomata per le spiagge, i fiumi, le pagode buddiste e le città piene di vita.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Albinea, il Touring Club Italiano (club di territorio di Emilia Centro) e la Biblioteca Comunale.

L’ingresso è gratuito, ma sono gradite le prenotazioni, aperte dal 5 al 25 novembre, al numero 348.8895601, oppure alla mail cinziacosti@virgilio.it

Il numero sarà attivo anche il giorno della visita.