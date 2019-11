Gli incontri del ciclo “Nuovi Musei” fanno tappa alla Nuvola Lavazza di Torino

Confindustria Ceramica ed Edi.Cer., sotto l’egida dei marchi Ceramics of Italy e Cersaie, collaborano con CasabellaFormazione per l’organizzazione di un ciclo di lezioni e conferenze di architettura – ognuna abbinata alla visita di un Museo – dal titolo “Nuovi Musei”.

Dopo gli incontri al Museo M9 di Mestre e al Museo Fondazione Prada di Milano, il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 27 novembre 2019 presso la Nuvola Lavazza di Torino (Via Bologna, 32), a partire dalle ore 14:30 con la visita guidata al Museo. A seguire, la conferenza a cura di Paolo Zermani (Zermani Associati) e Marco Magni e Giuseppe Lo Presti (Guicciardini & Magni Architetti).

Nuvola, la nuova sede di Lavazza, sorge su 30mila metri quadri nel quartiere Aurora di Torino, e porta la firma di Cino Zucchi Architects. L’intervento di riqualificazione ha dato vita a uno spazio aperto alla città che comprende un totale di tre elementi: il quartier generale della storica azienda produttrice di caffè, lo spazio dedicato agli eventi chiamato la centrale e la piazza-giardino. A questi si somma il Museo dedicato alla storia dell’azienda.

Paolo Zermani, nato nel 1958, dal 1990 è professore ordinario di Composizione Architettonica presso la facoltà di Architettura di Firenze e dal 2015 insegna Progettazione nell’Accademia di architettura della Svizzera italiana a Mendrisio. E’ Accademico di San Luca e nel 2003 ha vinto il Premio Giorgio Vasari per l’architettura.

Marco Magni è fondatore, insieme a Piero Guicciardini, dello studio toscano che da anni si occupa di allestimenti museali ed espositivi internazionali. Dal 1990 Guicciardini & Magni Architetti hanno realizzato oltre 40 musei e 60 mostre temporanee in Italia e all’estero, confrontandosi con tutti i tipi di esposizione, dall’Archeologia all’Arte Contemporanea, dall’Industrial Design all’Arte Classica, dall’Etnografia alla Moda. Tra i numerosi progetti museali, si ricordano “The National Museum of Art, Architecture and Design” a Oslo, “Tekfur Palace” ad Istanbul, il “Museo dell’Opera del Duomo” di Firenze, il “Museo Galileo” sempre a Firenze e il “Museo del Tessuto” a Prato.

Per ciascuno di questi incontri sono stati riconosciuti 3 Crediti Formativi Professionali (2 per la conferenza, 1 per la visita) dal Consiglio Nazionale degli Architetti, previa iscrizione sul sito www.casabellaformazione.it