Giovedì all’Astoria torna ‘Andam a vegg’

Torna ‘Andam a vegg’, lo spettacolo dei ricordi e del divertimento, giovedì 28 novembre 2019, alle ore 20.30, al cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese. L’appuntamento dedicato alla cultura popolare, giunto ormai alla 26° puntata, è organizzato dall’associazione Leongatto, in collaborazione con il Comune di Fiorano.

Giovedì sera sul palco saranno presenti Duilio Pizzocchi, Ginone Andreoli, la Giuliana e Donato e Vincenzo, conduce Luigi Giuliani. Ingresso libero e gratuito.

Il calendario di ‘Andam a vegg’ è già definito fino ad agosto 2020. I prossimi appuntamenti saranno, sempre al teatro Astoria alle 20.30, il 30 gennaio 2020; il 27 febbraio 2020, il 26 marzo 2020; il 23 aprile 2020. Poi, per l’estate, lo spettacolo si sposterà in piazza a Fiorano e Spezzano.

Al termine di ogni appuntamento, sempre ad ingresso libero, è previsto un piccolo rinfresco finale e, per chi non può partecipare di persona, messa in onda, in diretta, via streaming.