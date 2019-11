Focus Brasile: nuove opportunità di affari. Seminario per le imprese domani a Bologna

Un mercato ricco di potenzialità per il Sistema Italia. E’ il Brasile che dopo la crisi degli ultimi anni collegata all’impasse istituzionale, sta cercando di rilanciarsi per gli investitori internazionali. Per scoprire le possibilità di business che si aprono alle imprese nei vari settori economici, la Camera di Commercio Italo-Brasiliana (ITALCAM) invita le aziende e i professionisti interessati all’internazionalizzazione per il mercato brasiliano a partecipare all’evento “Focus Brasile, nuove opportunità commerciali: un aggiornamento politico-economico e una guida legale completa”.

L’evento si terrà domani – martedì 26 novembre – (dalle ore 14,30 alle 17.30) a Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro, 18 Sala Auditorium.

Il programma dei lavori, dopo il welcome coffee di benvenuto, prevede la country presentation Brasile a cura di Graziano Messina (vice presidente ITALCAM), quindi l’illustrazione delle opportunità settoriali in Brasile (a cura di Ivan Aliberti (business manager ITALCAM) e dello Stato di San Paolo. Leonardo Bianco (segretario del Comitato Giuridico ITALCAM) presenterà la Guida Giuridica per le opportunità di affari In Brasile. A seguire, testimonianze di imprese italiane operative a San Paolo e question time. Al termine aperitivo di networking.

Il “Made in Italy” è particolarmente stimato per ovvie ragioni di continuità culturale, ed anche grazie alla forte complementarietà naturale che esiste tra le Pmi italiane e quelle latinoamericane, molte delle quali guidate da imprenditori di origine italiana. Probabilmente in nessuna altra parte del mondo come l’America Latina, i marchi italiani risultano tanto apprezzati.

La presenza italiana in Brasile è da ritenersi già buona e l’Emilia–Romagna è, tra le regioni tricolori, il terzo partner commerciale della nazione verde oro che è punto di accesso all’intera America Latina anche per una serie di accordi fiscali con altri Paesi dell’area.

La tappa di Bologna segue a quella di Milano e precede Napoli.

E’ gradita conferma di adesione con indicazione dell’impresa, nome del partecipante, e-mail e città di provenienza all’indirizzo e-mail: daniela.meirelles@italcam.com.br