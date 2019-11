Cattaneo-Deledda protagonista al Job&Orienta 2019

L’Istituto professionale Cattaneo-Deledda Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy è tra i protagonisti di Job&Orienta, il più grande salone nazionale dell’orientamento, scuola, formazione e lavoro, ospitato alla Fiera di Verona dal 28 al 30 novembre.

La scuola, assieme all’azienda Maison M con L’École des Vetements, sono presenti nell’Isola della Moda organizzata dalla Rete TAM con il contest “Dal marker al prototipo – L’Impero Galattico e le luxury car”, all’interno del Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Dal progetto è nata la capsule collection in passerella venerdì 29 novembre ore 14.30 presso l’Auditorium Verdi, nell’ambito della Seconda Edizione del Mastertech della Moda.

Per l’occasione, i capi saranno sfilati dagli allievi del Centro Danza-Verona, realtà in partnership con l’Istituto Cattaneo-Deledda, Maison M e L’École des Vetements.

All’interno del Padiglione MIUR, l’Istituto Cattaneo-Deledda presenta inoltre i progetti didattici “Per Grazia” e “Grace D” e il workshop “Poetiche dell’intreccio”, nato dal progetto europeo di mobilità docenti Erasmus+ KA1 A Challenge in European Professional Development, di cui il “Cattaneo-Deledda” di Modena è capofila. Tre esperienze didattiche importanti, che propongono percorsi formativi per sviluppare competenze trasversali utili alla gestione di nuovi brand di moda eco-fashion.