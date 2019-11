Carpi: nel portafogli ritrovato c’era anche della marijuana. La Municipale segnala il proprietario

Ritrova il portafogli smarrito ma viene segnalato al Prefetto per uso di sostanze stupefacenti: è successo nel Comando della Polizia Locale, quando il legittimo proprietario si è presentato nella speranza che qualcuno avesse trovato e consegnato i soldi e i documenti smarriti.

In effetti un ligio cittadino avevo portato in via Tre Febbraio un portafogli rinvenuto in prossimità del Centro storico, però gli agenti vi hanno trovato dentro anche alcuni grammi di marijuana. Questo ha pertanto fatto scattare, a carico del titolare, una sanzione per detenzione di sostanze stupefacenti, la segnalazione alla Prefettura e il sequestro della modica quantità.