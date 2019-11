Bologna: stufetta difettosa innesca principio di incendio presso una banca cittadina

Principio d’incendio oggi intorno alle 12 in una banca in via XXI Aprile a Bologna. Ad innescare le fiamme, pare, una stufetta difettosa. All’arrivo dei dei vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento cittadino Carlo Fava con una squadra, l’addetto antincendio della banca aveva già spento il focolaio con l’estintore. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario e bonificato gli ambienti dal fumo. All’interno dell’Istituto, oltre ad alcuni clienti c’erano cinque impiegati che sono stati fatti uscire. I vigili del fuoco, per precauzione, hanno richiesto un intervento tecnico per il circuito elettrico. Sul posto anche le forze dell’ordine.