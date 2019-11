Lunedì presso l’Auditorium Polivalente di Crevalcore, Michele Placido apre la stazione teatrale di TTTXTE

Lunedì 25 novembre 2019 (ore 21.00) presso l’Auditorium Polivalente di Via Caduti di Via Fani 300 (Crevalcore) apre la stagione teatrale di TTTXTE- Crevalcore, Michele Placido, uno dei più grandi attori del nostro cinema e teatro, in scena con lo spettacolo Serata romantica, un viaggio nella poesia e nella musica con l’amore come leit-motiv. La stagione è ideata e organizzata dall’Area Servizi Culturali del Comune di Crevalcore, con la direzione artistica di Alex Carpani.

Michele Placido è affiancato dal compositore di cinema e teatro Davide Cavuti, nonché suo storico collaboratore. Michele Placido interpreta i più emozionanti testi scritti dai più grandi poeti con le musiche originali firmate dallo stesso Cavuti e da Alessandro Cicognini, massimo esponente del cinema neorealista autore di oltre trecento colonne sonore tra cui Sciuscià e Ladri di biciclette.

Una serata di musica e poesia, ha dichiarato Placido, con un mio omaggio ai grandi scrittori senza tempo, un viaggio attraverso le parole di D’Annunzio, Leopardi, Dante, Shakespeare e con le musiche del maestro Davide Cavuti. Placido ha coinvolto il compositore Cavuti in molte sue produzioni e regie per film come: “Il Grande Sogno”(2009) “Vallanzasca – gli angeli del male” (2010), “Itaker – Vietato agli italiani”. Nel 2016 Placido ha, inoltre, interpretato il ruolo di “Vittorio De Sica” nel film di Cavuti (che ha firmato la regia) sulla vita del compositore del neorealismo Alessandro Cicognini.