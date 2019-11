Due feriti stanotte a Correggio in uno scontro tra auto

Oggi poco dopo l’una i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, allertati dal personale medico del 118, sono intervenuti lungo viale Risorgimento di Correggio dove si è verificato un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio, un 19enne alla guida di una Opel Corsa con a bordo una 17enne percorreva via Risorgimento quando, per cause al vaglio, si scontrava con una Peugeot 206 condotta da una 24enne. A seguito dell’impatto la 17enne e la 24enne rimanevano ferite. Le due giovani sono state trasportate presso l’ospedale di Carpi; on avrebbero riportato ferite gravi.