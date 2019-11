Calcio, Bologna – Parma: 2-2

Finisce in pareggio il derby emiliano dell’ora di pranzo tra Bologna e Parma, 13^ giornata di Serie A. Match sbloccato da un gran mancino da fuori area di Kulusevski (P), a cui ha risposto Palacio (B). l primo gol in Serie A di Simone Iacoponi (P) non basta per decidere il derby. Dzemaili (B), infatti, pareggia al 95′. Il Parma si porta a 18 punti, Bologna a quota 13.

“Avanti Sinisa nostro guerriero”. È lo striscione esposto dalla curva ‘Bulgarelli’ dello stadio Dall’Ara di Bologna poco prima del fischio di inizio della partita per mister Mihaijlovic, assente come previsto dalla panchina. Il tecnico dei rossoblù è a Roma, in famiglia, e si è collegato in video qualche momento prima della partita con la squadra.