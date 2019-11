Giornata internazionale contro la violenza alle donne: le iniziative a Fiorano Modenese

Lunedì 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con una serie di iniziative a Fiorano Modenese e in tutto il distretto.

A Fiorano in piazza Ciro Menotti ‘Per non saper vedere’, installazione a cura dell’artista Francesco Polazzi dell’associazione InArte sul tema del femminicidio. In serata, alle ore 20.30, presso il Centro Via Vittorio Veneto, incontro con Giovanna Ferrari, madre di Giulia, prematuramente uccisa dal coniuge. La voce dell’attrice Franca Lovino sarà prestata alle pagine scritte dalla signora Giovanna Ferrari ed accompagnata dalle note musicali del Maestro Llukaci.

E per ricordare che la riflessione sul tema della violenza sulle donne non deve durare un solo giorno, mercoledì 27 novembre, alle ore 21, al cinema teatro Astoria è in programma il film ‘Dicktatorship – fallo e basta!’ documentario di Gustav Hofer e Luca Ragazzi. La pellicola, compresa nella rassegna Film d’essai, racconta di Gustav e Luca vivono insieme da tanti anni. Un giorno, a colazione, una battuta infelice rischia di mettere in crisi il loro rapporto: possibile che Gustav non si sia mai reso conto che Luca è un maschilista? E come mai anche un uomo progressista come Luca è capace di atteggiamenti sessisti senza neanche accorgersene? La discussione è il pretesto per iniziare un’analisi puntuale del loro – e nostro – Paese. Un viaggio caleidoscopico e a tratti esilarante che li porterà a una conclusione inevitabile: sono gli uomini a dover cambiare, perché le donne, a quanto pare, lo hanno fatto già da tempo. L’ingresso è libero e gratuito