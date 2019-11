Violenza contro le donne: evento a S.Ilario

Sabato 23 novembre terza edizione dell’evento “365 Giorni no!” a Sant’Ilario in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Alle ore 15.30 dal parcheggio del supermercato Conad di via Piacentini parte la Camminata che arriverà in piazza Repubblica. Proprio in centro si terrà la seconda parte dell’evento con “Alberi sotto coperta” dove gli alberi della piazza saranno vestiti con i “quadrotti” di lana realizzati da volontari e volontarie. A seguire interventi e testimonianze (in caso di maltempo all’interno del Piccolo Teatro).

A Sant’Ilario d’Enza c’è un obiettivo: essere un paese che dice no ogni giorno dell’anno. Un no permanente. Da qui il nome “365 GIORNI NO!”. Non solo uno slogan, pur chiaro e scandito con forza, ma l’espressione di una vicinanza. Sant’Ilario dice a ogni donna “ti penso, ti capisco, ti sono vicino, ti voglio bene, ti abbraccio”.

Insieme alla Camminata per le vie del paese, la novità di quest’anno sono gli “Alberi sotto Coperta”: volontarie e volontari hanno realizzato a mano “quadrotti” di lana che “vestiranno” gli alberi di piazza Repubblica e nei giorni a seguire quelli delle scuole del paese e l’illuminazione di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa a Calerno. Durante la manifestazione saranno poste in vendita le “Sciarpe dell’abbraccio”, tutti pezzi unici recanti il nome dell’autrice. I proventi andranno al Centro Antiviolenza di Parma e all’associazione Nondasola Reggio Emilia.

Il logo della manifestazione di quest’anno è stato realizzato da Angelica Bettati del gruppo Santilio Attitude.

L”evento è organizzato e promosso da Avis S.Ilario, Avis Calerno, Giro della Castellana, A. P. Croce Bianca, Associazione Centro Antiviolenza di Parma, Forum Donne Val d’Enza, Nondasola Reggio Emilia, Comune di Sant’Ilario d’Enza con il sostegno e la collaborazione di Conad Superstore e Atelier M.I.A. Moda Arte Italia e fa parte del programma delle iniziative del Forum Donne Val d’Enza.

Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it