Trovato con un escavatore rubato, 73enne finisce nei guai a Pavullo

I carabinieri della stazione di Pavullo nel Frignano, unitamente ai militari della locale stazione forestale, hanno deferito alla procura della Repubblica un 73 enne del luogo, poiché trovato in possesso di un mini escavatore di proprietà di una ditta di Modena, denunciato come oggetto di furto il giorno precedente. Nel corso della perquisizione i militari e hanno accertato anche una omessa denuncia di variazione del luogo di detenzione di un’arma da caccia, per la quale è scattata ulteriore segnalazione alla locale Procura.