Rassegna “Suoni entro le mura”: i concerti del 23 e 24 novembre

La sedicesima edizione di “Suoni entro le mura”, promossa dalla Fondazione di Vignola in collaborazione con il Circolo Musicale G. Bononcini, prosegue con un doppio appuntamento:

Sabato 23 novembre, alle ore 16:30, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi, si svolgerà il concerto straordinario “Da Mosca a Vignola”. Giovanissimi interpreti provenienti dalla Russia, allievi del Conservatorio Čajkovskij di Mosca, presenteranno brani per pianoforte, violino e oboe alternati ai migliori allievi della Scuola Bononcini di Vignola. Sarà quindi una splendida occasione di confronto per aprire lo sguardo al panorama russo la cui scuola musicale è tradizionalmente di grandissima levatura e i cui esempi di virtuosismo sono lampanti e si esprimono già in età precoce. Il programma del concerto prevede musiche di W.A. Mozart, C. Debussiy, J. Hubay, S.V. Rahmaninov, P.I Čajkovskij, C. Hӧhne, Froloy, J. Strauss.

Domenica 24 novembre, alle ore 16:30, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi, la rassegna “Suoni entro le mura” prosegue con il concerto del Duo Karis (foto), una formazione cameristica giovane, nata per dare spazio alla volontà di approcciarsi al repertorio cameristico con un’attenta ricerca che muove dal contatto approfondito con la partitura nel tentativo di restituire una performance il più fedele possibile alle intenzioni dei compositori. È composto dalla violoncellista Clara Sette e dalla pianista Lisa Redorici. Il Duo per la rassegna propone un concerto con musiche di Brahms e Fauré.